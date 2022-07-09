МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Хакерская группировка Killnet в своем обращении заявила о взломе сайта литовской государственной энергетической компании ESO (Energijos skirstymo operatorius, "Оператор распределения энергии"). Литва отвергла идею "зеленых коридоров" для транзита в Калининград

"Сетевая инфраструктура литовской компании "ESO" подверглась блокировке 100% всей экосистемы", — говорится в Telegram-канале группировки.

Killnet на протяжении нескольких дней публиковала в Telegram-канале ссылки на сайты литовских государственных и частных предприятий, банков, интернет-провайдеров, СМИ и государственных порталов, призывая другие группировки к содействию в "уничтожении сетевой инфраструктуры Литвы".

Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.

Позже калининградский губернатор заявил о появлении сообщений, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг отмечал, что Москва по соответствующим каналам ведет интенсивную работу по решению проблемы с транзитом в Калининградскую область. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, РФ рассчитывает, что Вильнюс снимет все ограничения на транзит в Калининград и ситуация урегулируется, но готова к серьёзному ответу. Как говорил РИА Новости представитель регионального правительства, Калининград устроит только полное возобновление транзита, все остальное будет частичной или полной блокадой.