В Европарламенте заявили, что план Евросоюза по климату Fit for 55 нереализуем
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Программа Евросоюза по снижению выбросов в атмосферу до 55% к 2030 году (Fit for 55) неосуществима, если не будут отменены санкции против России, заявил РИА Новости член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер.
"Они не знают, как спасти свою нереалистичную и опасную стратегию Fit for 55, не отменяя санкции против России", — заявил Хайдер.
Европарламент в среду поддержал возможность включения в список экологически устойчивой деятельности в Евросоюзе определенные сферы атомной энергии и газ. При этом в середине июня депутаты профильных комитетов Европарламента высказались против предложения Еврокомиссии включить в число экологически чистых источников энергии газ и атомную энергию.
По мнению Хайдера, решение Европарламента указывает на то, что правительства ЕС сталкиваются с суровой реальностью, признавая, что для преобразования энергетической инфраструктуры в Европе требуется больше времени и более реалистичные цели. Он отметил, что АПС неоднократно поднимала вопрос о непрактичных целях, поставленных в качестве ориентиров для ЕС, и предупреждала о серьезных последствиях для европейской и австрийской экономики, если план Fit for 55 будет полностью реализован.
"Этот пакет — огромная угроза бизнесу в Европе. Он делает Европу еще более зависимой от импорта и ведет к дальнейшему росту цен. Он уничтожает рабочие места, способствует обнищанию европейцев и наносит огромный ущерб окружающей среде. Короче говоря, Fit for 55 — серьезная угроза Европе", — предостерег политик.
https://1prime.ru/energy/20220709/837438760.html