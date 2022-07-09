МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Программа Евросоюза по снижению выбросов в атмосферу до 55% к 2030 году (Fit for 55) неосуществима, если не будут отменены санкции против России, заявил РИА Новости член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер. В Госдуме отвергли обвинения в морской блокаде Украины

"Они не знают, как спасти свою нереалистичную и опасную стратегию Fit for 55, не отменяя санкции против России", — заявил Хайдер.

Европарламент в среду поддержал возможность включения в список экологически устойчивой деятельности в Евросоюзе определенные сферы атомной энергии и газ. При этом в середине июня депутаты профильных комитетов Европарламента высказались против предложения Еврокомиссии включить в число экологически чистых источников энергии газ и атомную энергию.

По мнению Хайдера, решение Европарламента указывает на то, что правительства ЕС сталкиваются с суровой реальностью, признавая, что для преобразования энергетической инфраструктуры в Европе требуется больше времени и более реалистичные цели. Он отметил, что АПС неоднократно поднимала вопрос о непрактичных целях, поставленных в качестве ориентиров для ЕС, и предупреждала о серьезных последствиях для европейской и австрийской экономики, если план Fit for 55 будет полностью реализован.

"Этот пакет — огромная угроза бизнесу в Европе. Он делает Европу еще более зависимой от импорта и ведет к дальнейшему росту цен. Он уничтожает рабочие места, способствует обнищанию европейцев и наносит огромный ущерб окружающей среде. Короче говоря, Fit for 55 — серьезная угроза Европе", — предостерег политик.