МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Немецкая газета Bild сообщила, что власти некоторых городов Германии планируют открыть в холодное время года бесплатные общественные отапливаемые места. Шольц признал, что дефицит энергоносителей в Германии затянется на годы

Издание отметило, что если Россия прекратит поставки газа, то стоимость электроэнергии не только продолжит расти, но ее может и не хватить физически. Для целей борьбы с этой проблемой все больше городов страны создают кризисные команды и разрабатывают планы для работы в чрезвычайной ситуации.

Пункты обогрева будут предназначаться для людей, которые не смогут справиться с ростом цен на коммунальные услуги, вызванным энергетическим кризисом.

Журналисты Bild выяснили, что идеи по созданию общественных отапливаемых мест есть у властей города Людвигсхафен. Они планируют отдать под эти нужды крытый спортивный центр, который ранее использовался для проведения вакцинации от коронавируса. "С оглядкой на осень и зиму мы готовимся ко всем чрезвычайным сценариям", — заявила мэр города Ютта Штайнрук.

Власти Нойштадта, Франкенталя и Ландау также планируют развернуть аналогичные пункты.

Планы также предусматривают отключение освещения общественных зданий и светофоров в ночное время. В Рендсбурге, земля Шлезвиг-Гольштейн, отказались установки каток на городской рождественской ярмарке, поскольку охладительное оборудование требует больших энергозатрат.

Ранее Bild сообщала со ссылкой на данные Ассоциации жилищного хозяйства, что стоимость электричества в Германии может вырасти на несколько тысяч евро в год. Таким образом, по предварительным оценкам, дополнительные издержки для домохозяйств могут достичь 2700 евро в год на одного человека.