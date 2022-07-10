МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Председатель правления эстонского государственного энергетического концерна Eesti Energia Хандо Суттера указал в письме Министерству экономики Эстонии на необходимость введения в стране режима чрезвычайной ситуации из-за возможного дефицита газа предстоящей зимой. Об этом сообщил портал ERR. На Украине оценили решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"

В документе Суттера пояснил, что потребности Эстонии в природном газе сейчас обеспечены чуть более чем наполовину и этого недостаточно для гарантированного газоснабжения на весь предстоящий отопительный сезон.

"Если терминал для сжиженного природного газа не появится в стране этой осенью, то уже зимой Эстония может столкнуться с проблемами в отоплении", — отметил он.

Сутерра полагает, что эстонским властям следует уже сейчас принять все меры по уменьшению уровня потребления газа в стране или заняться проблемой его замещения другим источником энергии.

В Министерстве экономики Эстонии порекомендовали вводить режим чрезвычайной ситуации каждому местному самоуправлению самостоятельно, так как влияние государства в данной ситуации будет выглядеть неуместно, и предложили не надеяться на строительство терминала для СПГ, так как поставки через него будут дороги для экономике страны.

Ранее пресс-служба Министерства финансов Эстонии заявила, что увеличение стоимости энергоресурсов в стране в два раза выше, чем в среднем в еврозоне, рост цен на услуги и промтовары также опережает показатели еврозоны.