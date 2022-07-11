БЕРЛИН, 11 июл — ПРАЙМ. Правительство Германии приняло к сведению требование Украины к Канаде отменить решение о возврате турбины Siemens для "Северного потока", заявила заместитель официального представителя немецкого кабмина Кристиане Хоффман. В Киеве призвали Канаду отменить решение по турбине для "Северного потока"

"Мы приняли это к сведению. Но ситуация такая, что санкции ЕС не затрагивают транзит газа. Мы всегда говорили, что в отношении санкций действуют принцип, что они не должны наносить ЕС больше вреда, чем России", — пояснила Хоффман.

Ранее МВД и минэнерго Украины направили в парламент Канады обращение об отмене решения о возврате Германии отремонтированной турбины Siemens Canada для российского газопровода "Северный поток".

В середине прошлого месяца "Газпром" сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.

Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии.