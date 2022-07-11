РИМ, 11 июл — ПРАЙМ. План правительства Италии по преодолению последствий возможного прекращения поставок газа из России предусматривает расширение использования угольных электростанций, которые должны были закрыться к 2025 году, сообщила газета la Repubblica. Итальянская Eni назвала объем поставок российского газа на 11 июля

По данным издания, речь идет о шести угольных предприятиях, которые в последние недели уже "приведены в движение", покрывая 8% нужд страны в электричестве, что вдвое превышает средний показатель последних дней.

Журналисты отметили, что отсутствие поставок российского газа также грозит временным отключением электропитания энергоемких производств, таких как цементные и сталелитейные предприятия, стекольные и керамические заводы, и привлечением стратегических запасов топлива.

Кроме того, план предусматривает сокращение уличного освещения и продолжительности подсветки исторических зданий и монументов, пишет la Repubblica. Сообщается, что в бытовом плане итальянские власти "готовы расширить" уже действующий температурный режим для населения на жилые помещения и частные офисы. Дело в том, что с 1 мая чиновники, госслужащие, учащиеся и персонал образовательных учреждений не смогут включать кондиционер, если температура внутри здания окажется выше 27 градусов, что с допустимым интервалом составляет +25 градусов. В зимнее время на обогрев будет включаться только при температурах ниже +19 (+21 градус с погрешностью).

В начале апреля премьер Италии Марио Драги, говоря о необходимости экономии, предложил жителям страны выбрать между "кондиционером и миром" на Украине. В понедельник итальянская Eni сообщила, что "Газпром" сегодня поставит ей газа на 11 млн кубометров меньше

После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. В конце июня Драги заявил, что доля поставок российского газа снижена с 40% до 25%. Министр Чинголани ранее заявлял, что Италия способна достичь независимости от поставок из РФ к 2024 году.