МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Сокращение поставок российского газа в Италию компенсируется за счет других маршрутов, представляя собой незначительную часть ежедневного объема, заявил министр по экологическому переходу страны Роберто Чинголани. Минфин рассказал об отказе "Газпрома" от дивидендов

В понедельник итальянская нефтегазовая Eni сообщила, что "Газпром" в течение дня поставит ей 21 миллион кубометров, тогда как в последние дни этот объем составлял 32 миллиона кубометров.

"Сокращение поставок газа примерно на 30%, объявленное "Газпромом" для Италии, эквивалентно в абсолютной величине примерно 10 млн кубометров в сутки и представляет собой незначительную часть общих суточных поставок, которая с избытком компенсируется другими поставками, которыми правительство обеспечило себя за счёт плана диверсификации, проводимого в последние месяцы", — говорится в заявлении Чинголани.

По его словам, правительство не предусматривает введения каких-либо чрезвычайных планов экономии энергии, пока процесс создания запасов природного топлива идет в соответствии с программой, в рамках которой хранилища заполнены на 64%.

Чинголани подчеркнул, что благодаря соглашениям с другими поставщиками Италия заменит 25 из 30 миллиардов кубометров газа, которые ранее импортировались из России.

В понедельник газета la Repubblica cообщила, что план итальянского правительства по преодолению последствий возможного прекращения поставок российского газа предусматривает расширение использования угольных электростанций, экономию на уличном освещении и временное отключение снабжения энергоемких производств.

После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. В конце июня Драги заявил, что доля поставок российского газа снижена с 40% до 25%. Министр Чинголани ранее заявлял, что Италия способна достичь независимости от поставок из РФ к 2024 году.