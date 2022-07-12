МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Газоснабжение Запорожской области в перспективе может быть восстановлено за счет подачи газа из России, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. "Коммерсантъ": британская косметическая сеть Lush закроет бизнес в России

Глава местной военно-гражданской администрации Евгений Балицкий заявил, что киевский режим отключил газоснабжение региона. При этом глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что Херсонская и Запорожская области смогут получать газ и электроэнергию через территорию Крыма. Газотранспортная система Крыма, по его словам, готова пропускать в направлении Херсона до 3 миллионов кубометров газа в сутки.

"Ситуация непростая, мы ищем варианты оперативного решения проблемы. Рассматриваются варианты поставки электроплит промышленного и бытового назначения, которые мы намерены раздать нуждающимся в них людям. В перспективе нужно решать вопрос с подключением к газотранспортной системе Российской Федерации, чтобы впредь не зависеть от диверсий и шантажа киевского режима, устроившего газовую блокаду нашего региона", — сказал РИА Новости Рогов и добавил, что для этого понадобится строительство газопровода.

По его словам, на сегодня подача газа в освобожденной части Запорожской возможна только в Бердянске, где он отсутствовал на протяжении четырех месяцев из-за перебитого в результате боевых действий газопровода. Сейчас газопровод из города Мариуполь Донецкой Народной Республики восстановлен. В Бердянске идет продувка и проверка газовых сетей.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.