БЕРЛИН, 12 июл — ПРАЙМ. Для того, чтобы перезимовать в условиях газового кризиса, некоторым немецким потребителям следует побыстрее мыть руки и принимать душ, а молодые люди согреются, надев два свитера и бегая по лестнице, заявил глава крупнейшей региональной газовой компании в Германии GASAG Георг Фридрихс в интервью Berliner Zeitung. В Германии выступили за снижение температуры в офисах

Он пояснил, что в душе почти 20 процентов тепла расходуется для горячей воды, поэтому прием душа, ополаскивание и мытье рук лучше сократить. Так Фридрихс прокомментировал инициативу министра экономики Роберта Хабека, предложившего использовать специальные экономные лейки для душа.

Глава GASAG призвал потребителей в Берлине и Бранденбурге выполнять рекомендации "настолько сильно, насколько это возможно".

"Пожилому или больному человеку дома может понадобиться температура на два градуса больше, чем тому, кто молод и здоров и может пережить зиму, надев два свитера и совершая подъемы по лестнице. Но мы, безусловно, все должны понизить температуру и посмотреть, где находится наш болевой порог", — подчеркнул он.

Он считает, что даже понижение комнатной температуры на один градус сэкономит до семи процентов энергопотребления. "У нас единственная просьба: пожалуйста, начните немедленно, не ждите зимы — и обязательно отнеситесь к этому серьезно", 3 подчеркнул он.

GASAG снабжает более 700 тысяч домохозяйств и предприятий природным и биогазом.

Министр экономики Германии Роберт Хабек 23 июня объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайной ситуации по газу. Он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.

Поставки газа по "Северному потоку" были остановлены с 11 июля на десять дней из-за проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе. С середины июня магистраль была задействована лишь на 40% своей максимальной мощности из-за того, что компания Siemens не сумела своевременно вернуть газоперекачивающие агрегаты после ремонта из Монреаля ввиду санкций Канады против РФ. Хотя Канада 9 июля после многочисленных просьб ФРГ решила вернуть отремонтированную турбину Siemens, сроки ее доставки не определены. 11 июля Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) также сообщило о прекращении прокачки газа по "Северному потоку", остановленному для плановых профилактических работ.