МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Возможность запустить газопровод "Северный поток" на полную мощность к осени есть, однако для этого есть определенные условия, рассказал в телеканалу "360" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. "Конец Америки": турки рассказали, как Иран и Россия уничтожат доллар

Эксперт напомнил, что турбины для магистрали производились в Канаде, поэтому там же и производился их ремонт. Юшков выразил уверенность, что сейчас основной вопрос в том, готова ли Оттава сотрудничать в этой сфере и в дальнейшем.

"Если они готовы работать с нами на постоянной основе, то есть туда повезут следующие турбины, они их починят, то в итоге у «Северного потока» будут все шансы выйти на полную мощность в сентябре-октябре", — пояснил аналитик.

Он отметил, что еще одним вариантом для обеспечения Европы газом остается "Северный поток — 2", который готов к эксплуатации. Также теоретически можно было бы "надавить" на Киев, чтобы он согласился прокачивать больше сырья, или же на Польшу, благодаря манипуляциям которой были остановлены поставки по газопроводу "Ямал — Европа".

Как считает эксперт, в сложившейся ситуации "мяч на стороне Запада". Что касается "Северного потока", то у Москвы однозначно нет желания выводить его на полную мощность с устаревшим оборудованием и "угрозой взрыва", заключил он.

"Газпром" в середине июня снизил прокачку по "Северному потоку" примерно на 60 процентов: объем поставляемого энергоносителя снизился со 167 миллионов кубов до 67 миллионов. Такое решение объяснили задержками в работе немецкой компании Siemens — из-за санкций Канады против России не могла вернуть проходившие ремонт турбины для компрессорной станции "Портовая", а также выявленными техническими неисправностями двигателей.