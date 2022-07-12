НУР-СУЛТАН, 12 июл — ПРАЙМ. Работа Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) идет в штатном режиме, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во вторник в интервью гостелеканалу Qazaqstan. Казахстан ищет альтернативные маршруты поставок нефти в Европу

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов также обсудил ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным после решения российского суда о приостановке работы компании.

"Шестого июля мы со своей стороны связались с российским коллегой — главой правительства, в этот день мы решили этот вопрос. Работа КТК идет в штатном режиме", — рассказал Смаилов во вторник в интервью гостелеканалу Qazaqstan.

Суд в Новороссийске 5 июля постановил приостановить деятельность компании на 30 суток после обнаружения документарных экологических нарушений. Консорциуму выдали предписание об их устранении до 30 ноября. КТК направил ходатайство о приостановке исполнения решения суда из-за риска вызвать неуправляемые процессы и необратимые последствия для производства. В понедельник краснодарский Краевой суд изменил решение о приостановке работы КТК на штраф в 200 тысяч рублей.

Ранее во вторник пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщила, что в ходе разговора главы республики с президентом России Владимиром Путиным казахстанский лидер "высказал положительную оценку оперативному взаимодействию правительств для решения актуальных проблем экономических, транспортно-логистических отношений двух государств".