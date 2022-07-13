МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Информационное агентство "Взгляд" сообщило, что дефицит газа коснулся не только стран Европы, но и других континентов. Сейчас основные поставщики начали отказывать своим заказчикам в обеспечении поставок по контрактам. Lenta.ru: эксперт оценил окупаемость "Северного потока — 2"

Развивающиеся страны не имеют возможности составить конкуренцию европейским странам и отказываются покупать газ по 1500 долларов за тысячу кубометров, из-за этого они сокращают импорт энергоносителя.

Данные консалтинговой компании Wood Mackenzie свидетельствуют, что в 2022 году по состоянию на 19 июня поставки в Индию, Китай и Пакистан уменьшились на 15-21%, когда рост объёмов поставок газа в Европу составил 49%.

Развивающиеся страны начали экономить. Бангладеш днем выключает электричество, а Индия массово переходит на уголь и газ собственного производства.

Некоторые партии грузов, которые были предназначены для развивающихся стран, разворачивались в Европу, отмечают эксперты.