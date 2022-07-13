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2022-07-13T09:13:02+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220713/837467811.html

В МИД предупредили о рисках при введении потолка цен на российское топливо

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ВВЕДЕНИЕ ЦЕНОВОГО ПОТОЛКА НА РОССИЙСКИЕ НЕФТЬ И ГАЗ РИСКОВАННО, ЛИШЬ УСУГУБИТ ЭНЕРГОКРИЗИС, МОСКВА ВЫСТУПАЕТ ЗА РЫНОЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ – МИД РФ РИА НОВОСТИ ПРАЙМ, 13.07.2022

энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60