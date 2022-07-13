2022-07-13T09:13:02+03:00
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2022-07-13T09:13:02+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220713/837467811.html
В МИД предупредили о рисках при введении потолка цен на российское топливо
Энергетика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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ВВЕДЕНИЕ ЦЕНОВОГО ПОТОЛКА НА РОССИЙСКИЕ НЕФТЬ И ГАЗ РИСКОВАННО, ЛИШЬ УСУГУБИТ ЭНЕРГОКРИЗИС, МОСКВА ВЫСТУПАЕТ ЗА РЫНОЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ – МИД РФ РИА НОВОСТИ ПРАЙМ, 13.07.2022
энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВВЕДЕНИЕ ЦЕНОВОГО ПОТОЛКА НА РОССИЙСКИЕ НЕФТЬ И ГАЗ РИСКОВАННО, ЛИШЬ УСУГУБИТ ЭНЕРГОКРИЗИС, МОСКВА ВЫСТУПАЕТ ЗА РЫНОЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ – МИД РФ РИА НОВОСТИ