МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Власти Германии планируют полностью прекратить закупки угля из России с 1 августа, а с 31 декабря Берлин собирается отказаться от российской нефти. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на комментарий заместителя министра финансов ФРГ Йорга Кукиса.

Алексей Пушков. Архивное фото

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Во время конференции в Сиднее политик заявил, что все те, кто хорошо знаком с историей трубопровода "Дружба", который "был инструментом советской империи в Восточной Европе", понимают: отойти от подобной зависимости совсем не так легко, как может показаться.

"Но мы верим, что сможем добиться этого через несколько месяцев", — пообещал он.

Кукис также рассказал о том, что Германия ударными темпами занимается строительством терминалов для импорта СПГ, чтобы быть готовой к возможным "пробелам", которые могут возникнуть после отказа от топлива из России. В заключении замглавы немецкого Минфина отметил, что власти страны уделяют особое внимание переходу к альтернативным источникам энергии.

После введения санкций против России европейские страны столкнулись с ростом цен на энергоносители и всплеском инфляции. Из-за отказала от российских газа и нефти цены пошли вверх, что негативно отразилось на немецкой экономике.