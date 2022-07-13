МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в США может достичь рекордных максимумов в 2022 и 2023 годах на фоне роста экономики. Об этом во вторник сообщило Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в отчете, посвященном краткосрочным перспективам рынка энергоносителей. МВФ ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году

В EIA прогнозируют, что спрос на электроэнергию в 2022 году достигнет 4022 млрд киловатт-час, а в 2023 году — 4045 млрд киловатт-час, тогда как в 2021 году он составил 3930 млрд киловатт-час.

В 2020 году потребление электроэнергии в США упало к 8-летнему минимуму 3856 млрд киловатт-час на фоне пандемии. В 2018 году этот показатель достиг рекордного максимума 4003 млрд киловатт-час. EIA прогнозирует, что потребление электроэнергии домохозяйствами в 2022 году увеличится до 1486 млрд киловатт-час, а коммерческими потребителями — до 1367 млрд киловатт-час на фоне возвращения работников в офисы. Ожидается, что потребление со стороны промышленных потребителей составит 1026 млрд киловатт-час.

В 2021 году потребление электроэнергии со стороны домохозяйств достигло рекордного максимума 1477 млрд киловатт-час. Спрос на электроэнергию со стороны коммерческих потребителей достиг рекордного максимума 1382 млрд киловатт-час в 2018 году, а со стороны промышленных потребителей — 1064 млрд киловатт-час в 2000 году. Инвесторы опасаются покупать акции банков США из-за боязни рецессии

Доля природного газа в электрогенерации США в 2022 году, вероятно, составит 37%, что соответствует показателю 2021 года, а в 2023 году, вероятно, опустится до 36%. Доля угля в электрогенерации в 2022 году, вероятно, опустится до 21% с 23% в 2021 году, а в 2023 году — до 20% на фоне увеличения использования возобновляемых источников энергии.

Доля возобновляемых источников энергии в электрогенерации США в 2022 году увеличится до 22% с 20% в 2021 году, а в 2023 году может достичь 24%. Доля атомной энергетики сократится с 20% до 19% в 2022 и 2023 годах.

В EIA прогнозируют, что продажи природного газа домохозяйствам в 2022 году увеличатся до 13,46 млрд кубических футов в день, коммерческим покупателям — до 9,12 млрд кубических футов в день, промышленным потребителям — до 23,20 млрд кубических футов в день, а электростанциям — до 31,85 млрд кубических футов в день.

Продажи природного газа домохозяйствам достигли рекордного максимума 14,32 млрд кубических футов в день в 1996 году, коммерческим потребителям — 9,63 млрд кубических футов в день в 2019 году, промышленным потребителям — 23,80 млрд кубических футов в день в 1973 году, а электростанциям — 31,75 млрд кубических футов в день в 2020 году.