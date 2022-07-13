МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Инвестиции Группы "Россети" в развитие и модернизацию сетевого комплекса Ярославской области до 2024 года составят 5,3 миллиардов рублей, сообщает компания.

"В Ярославской области мы проводим реконструкцию сетей 0,4-10 кВ, которые ближе всего к потребителю. Программа охватывает 161 населенный пункт, ее результаты будут видны уже предстоящей зимой. Также активно работаем над внедрением современных решений — в ближайшее время в регионе будет создан уже третий высокоавтоматизированный район электрических сетей", — отметил генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин в ходе встречи с врио губернатора области Михаилом Евраевым.

Стороны также обсудили перспективы развития и модернизации энергетической инфраструктуры в регионе, возможность реализации программы "Чистое небо", нацеленной на улучшение городской среды. В повестке мероприятия также были вопросы тарифного регулирования сетевого комплекса, консолидация сетевых энергообъектов на базе структуры "Россетей", использование энергии, вырабатываемой Тутаевской ПГУ.

От развития электросетевого комплекса Ярославской области зависит комфорт более чем миллиона жителей, а также стабильная работа предприятий и социально значимых объектов. "Первый опыт модернизации системы уличного освещения в Ярославле уже принес ощутимые результаты. Экономия бюджета превысила 64%. Следующий этап нашего сотрудничества — это возможность реализации программы "Чистое небо", чтобы наши города избавились от проводов, которые портят облик наших городов", — заявил Евраев.

В 2022 году "Россети" планируют создать в Ярославской области очередной высокоавтоматизированный район электрических сетей — Гаврилов-Ямской. Сетевые объекты будут оснащены датчиками и оборудованием, позволяющими кардинально сократить количество и время перерывов электроснабжения потребителей. Реализация мероприятий поможет повысить оперативность взаимодействия персонала РЭС, снизить недоотпуск электроэнергии, затраты на аварийно-восстановительные работы и оперативное обслуживание. Кроме этого в текущем инвестиционном цикле в регионе должна появиться первая высокоавтоматизированная подстанция.