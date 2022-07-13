БЕРЛИН, 13 июл — ПРАЙМ. В Берлине могут отключить ночную подсветку у некоторых исторических зданий в целях экономии электроэнергии, в том числе у Бранденбургских ворот и Красной ратуши, сообщила бургомистр германской столицы Франциска Гиффей в беседе с агентством DPA. В Германии выступили за снижение температуры в офисах

"В нашей ситуации стоит рассмотреть все возможности для экономии энергии", — заявила она.

По словам мэра, экономия необходима в тех сферах, где она отзовется наименее болезненно. К таковым относится освещение в общественных местах. "Что не значит, что в Берлине тогда станет темно. Речь идет об умеренных ограничениях, которые легко реализовать и которые могут быстро внести вклад в экономию", — уточнила она.

Гиффей вспомнила правила, которым её учили в детстве: если в комнате никого нет, свет выключается.

Ранее в Германии уже возникли споры о том, стоит ли отключить ночную подсветку у здания Рейхстага. В итоге было принято решение, что освещение необходимо оставить в целях безопасности, но внутреннее освещение в залах и холлах в ночное время будет сокращено. Reuters назвал сроки отказа Германии от российских нефти и угля

ФРГ столкнулась с серьезным ростом цен на электроэнергию в связи с кризисом в энергетической отрасли. Сейчас немцы платят примерно 22 евроцента (13 рублей) за киловатт электричества, полученного из газа, что превышает прошлогодние цены в четыре раза.

В июне власти страны объявили о переходе ко второму этапу чрезвычайного плана по газу, который предполагает создание аукционной модели экономии сырья. Это даст возможность предприятиям энергетической отрасли снова закупать этот вид топлива, но вместе с тем будет поощрять отказ от него.