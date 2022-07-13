МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) об импорте во Францию дизеля и другого топлива, следуя призыву французского правительства найти альтернативы российским поставкам до начала зимы, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление гендиректора компании Патрика Пуянне. Франция просит TotalEnergies принять новые меры для снижения цен на бензин

Гендиректор французской компании подтвердил заявления источников накануне, что 18 июля президент ОАЭ Мухаммед бен Заид посетит Париж и встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"По инициативе французского правительства мы обсуждаем соглашение о доступе к дизельному топливу и другому топливу из Эмиратов этой зимой, если оно нам понадобится", — цитирует Пуянне агентство.

Отмечается, что доля России в импорте Total дизельного и других видов топлива сейчас составляет около 12%, при этом не позднее февраля 2023 года этот показатель снизится из-за санкций до нуля.

Согласно материалу, в последние несколько месяцев страны Европы стали обращаться к производителям нефти Персидского залива, чтобы заменить поставки из России. TotalEnergies уже увеличивает импорт углеводородов из Саудовской Аравии и других ближневосточных стран по мере отказа от российских энергоресурсов.

При этом ранее в среду Блумберг со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa сообщил, что страны Ближнего Востока в июне увеличили поставки нефтепродуктов из России до рекордного с 2016 года значения — 155 тысяч баррелей в сутки, в июле ожидается дальнейший рост. Так, за 1-11 июля они уже составили 220 тысяч баррелей в сутки, причем более трети пришлось на хаб в городе Эль-Фуджайра в ОАЭ.

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Совет ЕС в начале июня выпустил шестой санкционный пакет. В него входит в том числе и поэтапный отказ стран союза от импорта нефти из РФ, перевозимой по морю, в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Исключение сделано для трубопроводной нефти: пока Европа продолжит принимать поставки по нефтепроводу "Дружба". К концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.