МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Самая большая экономическая угроза президентству Джо Байдена — это рекордные цены на топливо, сообщило агентство Bloomberg.

В материале агентства отмечается, что ни один американский лидер не был переизбран при ценах на бензин выше четырех долларов за галлон, а тем временем его цена на заправке этим летом составляет почти 4,70 доллара. Киев предрек стране полный крах при определенном условии

Планы Байдена заставить ОПЕК увеличить мировые поставки нефти не увенчались успехом, точно так же, как и его попытки "пристыдить" американские сланцевые компании за то, что они не смогли вернуть буровые установки к работе, пишет Bloomberg. Но потом администрация президента начала сталкиваться с гораздо более серьезным препятствием на пути сдерживания цен на топливо, которое привело к росту инфляции до самого высокого уровня за последние десятилетия: нефтеперерабатывающий комплекс США находится в упадке.

Агентство напомнило, что во время пандемии COVID-19 заводы по переработке сырой нефти в бензин, дизельное топливо и авиатопливо закрылись по всему миру, а строительство новых было отложено. И сейчас США в полной мере ощутили все последствия этого решения: старым НПЗ был нанесен непоправимый ущерб в результате аварий и ураганов, в то время как другие были переоборудованы для производства возобновляемого дизельного топлива.

За последние три года многие нефтеперерабатывающие предприятия страны были закрыты, или же объявили о подобных планах- и это привело к сокращению производства бензина, которого бы хватило для того, чтобы заправить примерно 30 миллионов автомобилей. В Берлине призвали отключить подсветку Бранденбургских ворот ради экономии

В июне, когда цены на бензоколонке перевалили за пять долларов за галлон, чиновники из администрации Байдена решили встретиться с топ-менеджерами крупнейших топливных компаний страны. Сделанные ими комментарии, по словам инсайдеров отрасли, продемонстрировали полное непонимание того, что происходит с нефтеперерабатывающим бизнесом в стране. Они не хотят понимать, что США не строили полномасштабный нефтеперерабатывающий завод с 1977 года. Проектирование и строительство лабиринта трубопроводов, резервуаров и дистилляционных колонн легко обойдется в десять миллиардов долларов и займет не меньше десяти лет.

Главный исполнительный директор Chevron Corp. Майк Вирт сказал еще в июне в интервью Bloomberg TV о том, что, по его мнению, в США никогда не построят еще один новый НПЗ. "Вы говорите о необходимости привлечения капитала на десятилетие вперед, а как мы можем гарантировать доходность для акционеров в условиях политики, когда правительства по всему миру говорят: "Нам не нужна ваша продукция", — сказал он, напомнив, что сланцевое бурение с самого начала не вписывалось в "зеленый курс" Байдена.

Между тем, резко вызванное пандемией снижение спроса на топливо привело к объявленной остановке или перепрофилированию по меньшей мере шести нефтеперерабатывающих заводов, в том числе Завод LyondellBasell Industries в Хьюстоне: он мог бы производить 3,7 миллиона галлонов бензина в день, но вместо этого должен закрыться к 2023 году. Reuters назвал сроки отказа Германии от российских нефти и угля

Bloomberg пишет, что в обычное время дефицит нефтепереработки в США означал бы зависимость от импорта или сокращение запасов. Однако сейчас мы имеем дело с глобальным кризисом. Санкции в отношении России вместе с усилиями Китая по ограничению экспорта собственной нефти усугубляют глобальный дефицит. Запасы бензина в США находятся на самом низком сезонном уровне за последние шесть лет, а запасы дистиллятов упали до 17-летнего минимума, предупредило агентство.