Bloomberg назвал рекордные цены на топливо самой большой экономической угрозой Байдену
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Самая большая экономическая угроза президентству Джо Байдена — это рекордные цены на топливо, сообщило агентство Bloomberg.
В материале агентства отмечается, что ни один американский лидер не был переизбран при ценах на бензин выше четырех долларов за галлон, а тем временем его цена на заправке этим летом составляет почти 4,70 доллара.
Планы Байдена заставить ОПЕК увеличить мировые поставки нефти не увенчались успехом, точно так же, как и его попытки "пристыдить" американские сланцевые компании за то, что они не смогли вернуть буровые установки к работе, пишет Bloomberg. Но потом администрация президента начала сталкиваться с гораздо более серьезным препятствием на пути сдерживания цен на топливо, которое привело к росту инфляции до самого высокого уровня за последние десятилетия: нефтеперерабатывающий комплекс США находится в упадке.
Агентство напомнило, что во время пандемии COVID-19 заводы по переработке сырой нефти в бензин, дизельное топливо и авиатопливо закрылись по всему миру, а строительство новых было отложено. И сейчас США в полной мере ощутили все последствия этого решения: старым НПЗ был нанесен непоправимый ущерб в результате аварий и ураганов, в то время как другие были переоборудованы для производства возобновляемого дизельного топлива.
За последние три года многие нефтеперерабатывающие предприятия страны были закрыты, или же объявили о подобных планах- и это привело к сокращению производства бензина, которого бы хватило для того, чтобы заправить примерно 30 миллионов автомобилей.
В июне, когда цены на бензоколонке перевалили за пять долларов за галлон, чиновники из администрации Байдена решили встретиться с топ-менеджерами крупнейших топливных компаний страны. Сделанные ими комментарии, по словам инсайдеров отрасли, продемонстрировали полное непонимание того, что происходит с нефтеперерабатывающим бизнесом в стране. Они не хотят понимать, что США не строили полномасштабный нефтеперерабатывающий завод с 1977 года. Проектирование и строительство лабиринта трубопроводов, резервуаров и дистилляционных колонн легко обойдется в десять миллиардов долларов и займет не меньше десяти лет.
Главный исполнительный директор Chevron Corp. Майк Вирт сказал еще в июне в интервью Bloomberg TV о том, что, по его мнению, в США никогда не построят еще один новый НПЗ. "Вы говорите о необходимости привлечения капитала на десятилетие вперед, а как мы можем гарантировать доходность для акционеров в условиях политики, когда правительства по всему миру говорят: "Нам не нужна ваша продукция", — сказал он, напомнив, что сланцевое бурение с самого начала не вписывалось в "зеленый курс" Байдена.
Между тем, резко вызванное пандемией снижение спроса на топливо привело к объявленной остановке или перепрофилированию по меньшей мере шести нефтеперерабатывающих заводов, в том числе Завод LyondellBasell Industries в Хьюстоне: он мог бы производить 3,7 миллиона галлонов бензина в день, но вместо этого должен закрыться к 2023 году.
Bloomberg пишет, что в обычное время дефицит нефтепереработки в США означал бы зависимость от импорта или сокращение запасов. Однако сейчас мы имеем дело с глобальным кризисом. Санкции в отношении России вместе с усилиями Китая по ограничению экспорта собственной нефти усугубляют глобальный дефицит. Запасы бензина в США находятся на самом низком сезонном уровне за последние шесть лет, а запасы дистиллятов упали до 17-летнего минимума, предупредило агентство.
https://1prime.ru/energy/20220713/837473487.html