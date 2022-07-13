Правительство Венгрии запретило экспорт дров и энергоносителей в условиях энергетического кризиса
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БУДАПЕШТ, 13 июл — ПРАЙМ. Правительство Венгрии запрещает экспорт энергоносителей и дров. Об этом сообщил в ходе правительственного брифинга глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш.
"Правительство Венгрии постановило запретить экспорт энергоносителей и дров", — передает его слова канал М1.
Ранее в среду власти страны объявили чрезвычайное положение в области энергетики для защиты венгерских семей и энергоснабжения. По словам Гуйяша, Будапешт начал переговоры о закупке 700 миллионов кубометров газа сверх существующих долгосрочных контрактов, сейчас венгерские газохранилища заполнены на 44%.
Ранее пресс-секретарь премьера Венгрии Виктора Орбана Берталан Хаваши сообщал журналистам, что премьер в среду проводит совещание с кабинетом министров, на котором обсуждаются вопросы роста цен на энергоносители и проблемы с энергоснабжением в Европе.
https://1prime.ru/energy/20220713/837476334.html
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