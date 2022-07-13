МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Первая отремонтированная турбина для "Северного потока" ещё находится в Канаде и будет отправлена через Германию в Россию в пятницу, 15 июля, транспортировка агрегата займёт до двух недель и если проблем с логистикой не возникнет, то он должен заработать в первые дни следующего месяца, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. СМИ: ЕК может рекомендовать странам ЕС вводить лимиты на отопление

Ранее канадское издание Globe and Mail со ссылкой на источники сообщило, что Канада может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для газопровода "Северный поток" в течение двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций. При этом издание отмечало, что турбина, которую ранее Siemens Energy не могла вернуть с ремонтных работ из-за канадских санкций против РФ, уже находится в пути в Европу.

"Испытания газоперекачивающего агрегата для компрессорной станции "Портовая", который сейчас находится в Монреале, завершены, оборудование будет отправлено из Канады 15 июля… Транспортировка агрегата через Германию займёт до 14 дней. Если проблем с логистикой не возникнет, то он должен заработать в начале августа", — пишет "Коммерсант".

Канада предоставила Siemens временную — до 31 декабря 2024 года — лицензию для ремонта, обслуживания и транспортировки оборудования для "Газпрома", уточняет издание. При этом добавляется, что выдача лицензии не означает, что Канада или немецкая сторона не отзовут лицензию в любой момент.

Ещё две машины с компрессорной станции "Портовая" могут отправиться в Канаду на ремонт в ближайшее время, также говорится в материале.

"Газпром" заявил, что не располагает ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады двигатель для "Портовой" и не может сделать вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы станции. Siemens не комментирует сообщения об отправке турбины.

"Газпром" с 16 июня сократил поставки по газопроводу до 40% от пропускной способности, объяснив это проблемами с техническим обслуживанием газовых турбин на "Портовой". Сейчас — до 21 июля — "Северный поток" остановлен на плановые работы. Вопрос о том, насколько "Газпром" — основной поставщик газа в Европу — увеличит прокачку по магистрали после возвращения турбины, остаётся открытым.