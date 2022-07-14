МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Власти Сербии продлят ограничения на экспорт дизельного топлива еще на одну неделю в свете ситуации на международном энергетическом рынке, заявил президент страны Александр Вучич. Зеленский заявил о прогрессе в переговорах по зерну

Правительство Сербии 30 июня приняло решение о временном запрете на экспорт "евродизеля" "с целью предотвращения нехватки этого продукта".

"Мы остановили экспорт и продлим это решение еще на семь дней… Мы уже (фактически – ред.) ввели чрезвычайное положение, только не провозгласили его", — заявил Вучич в среду вечером в эфире TV Pink.

По его словам нынешних резервов дизельного топлива в Сербии хватит на 77 дней, бензина — на 65 дней.

Министерство торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии сообщило ранее, что с 8 по 15 июля июня максимальная розничная цена литра "евродизеля" составляет 218 динаров (около 1,84 евро), а литра бензина "европремиум" 95 — 203 динара (около 1,73 евро).

Правительство Сербии ранее снова продлило действовавшие перед тем с 11 марта ограничения на цены нефтепродуктов до 30 июня. Максимальная розничная цена с учетом НДС на "евродизель" и бензин ВМВ 95 определяется размером средней оптовой цены на территории Сербии плюс 6 динаров (около 5 евроцентов) по литру. Предельная розничная стоимость двух этих нефтепродуктов устанавливается каждую пятницу и действует неделю. Акцизы снижены на 15%.