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2022
https://1prime.ru/energy/20220714/837479097.html
СМИ рассказали, когда Россия решит вопрос о поставках газа в Европу
Энергетика
Новости
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https://россиясегодня.рф
Россия разберется с вопросом поставок газа в европейские страны в прежних объёмах или прекращения транзита "голубого топлива" 21 июля 2022 года, сообщили в Китае. По мнению... ПРАЙМ, 14.07.2022
энергетика, экономика, мировая экономика, новости, газ, россия, газ, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Россия разберется с вопросом поставок газа в европейские страны в прежних объёмах или прекращения транзита "голубого топлива" 21 июля 2022 года, сообщили в Китае. По мнению журналистов из КНР, данный вопрос очень важен для европейцев. Об этом пишет АБН.
РФ решит судьбу стран ЕС 21 июля 2022 года. Об этом сказано на сайте "ПолитРоссии" со ссылкой на китайское информагентство Sina.
Отмечается, что в этот день Европу ждут два важных события, определяющие ее будущее. Во-первых, 21 июля состоится заседание Европейского Центробанка, который будет принимать решение ужесточения кредитно-денежной политики и повышении ключевой ставки.
Также, в этот день закончится ремонт газопровода "Северный поток", и РФ примет решение, которое касается объёмов поставок СПГ в ЕС.
Многие лидеры Европы высказали опасения, что "Газпром" прекратит поставки газа через "Северный поток" из-за введения антироссийских санкций. Если данное решение примут, то экономику Европы ждёт сильный удар.
По мнению китайских журналистов, для европейцев вопрос поставок газа из России имеет даже большее значение, чем повышение ключевой ставки.