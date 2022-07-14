МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's предупреждает, что поставленную в Германии цель сократить зависимость от российского газа до 10% к 2024 году будет сложно достичь. СМИ рассказали, когда Россия решит вопрос о поставках газа в Европу

"Германия стремится сократить свою зависимость от российского газа. Хотя Германия уже постепенно снизила этот показатель с 60% в 2020 году до 35% к середине апреля, достижение цели в 10% означает замену около 42 миллиардов кубических метров, что будет непросто", — говорится в сообщении.

По данным агентства, Италия в свою очередь благодаря трубопроводам в Северную Африку и СПГ-терминалами может добиться отказа от российского газа к 2025 году.

Вместе с тем агентство указывает на то, что дальнейшее сокращение поступлений газа из РФ создаст экономические и бюджетные барьеры, увеличит долговое бремя для обеих стран.

"Если поставки из России не возобновятся после завершения технического обслуживания трубопровода "Северный поток" в конце июля, и так высокие цены на энергоносители еще больше возрастут, и правительства будут вынуждены в той или иной форме проводить нормирование. Различные анализы последствий указывают на то, что воздействие на экономику Германии будет составлять от 3 до 6% ВВП, а для Италии — от 1 до 3%", — отмечается в релизе.

Резервов газа в Италии и Германии хватит только на один зимний месяц, нет гарантий того, что все резервы пойдут на внутреннее потребление, подчеркивает агентство.