МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Сокращение поставок газа из РФ не будет включено в седьмой пакет антироссийских санкций, заявил премьер Чехии Петр Фиала. Moody's считает труднодостижимой цель ФРГ сократить зависимость от газа

По словам политика, нет никаких шансов, что о газе пойдет речь в рамках нового пакета.

"Я думаю, что этого там быть не должно, потому что ряд стран зависят от российского газа", — отметил Фиала в интервью агентству Рейтер.

По его словам, Чехия этой зимой не сможет отказаться от российских энергоносителей. Однако, по мнению чешского премьера, Европа должна быть готова к тому, что поставки газа не возобновятся после завершения технического обслуживания трубопровода "Северный поток".

В связи с этим он выступает за совместные закупки газа, но подчеркивает, что это сложно осуществить.

Ожидается, что в новый пакет санкций включат запрет на импорт российского золота, а также расширение списка товаров двойного назначения, которые запрещено экспортировать в РФ. Еврокомиссия, утверждает Фиала, может в ближайшие дни представить пакет санкций, а страны ЕС могут его сразу же одобрить.