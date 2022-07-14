МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Bloomberg пишет, что Италия опередила ФРГ в снижении зависимости от российского газа. На данный момент на долю газа из России приходится 25% импорта в Италию, тогда как в начале года эта доля была 40%. В то же время Германия по-прежнему получает 35% российского газа. "Ъ": Центробанк рассказал о новой схеме мошенников

Кабмин Италии и госкомпания Eni договорились об увеличении импорта со странами Африки для диверсификации поставок. По данным итальянской газовой сетевой компании Snam, сейчас объем импортируемого газа из Алжира более чем в два раза превышает объем газа из России.

Нынешний энергетический кризис стал худшим в Европе за последние десятилетия. Цель Брюсселя сейчас — к началу ноября заполнить хранилища газа минимум на 80%. Правительства призывают население экономить электроэнергию сейчас, чтобы избежать необходимости сократить ее потребление зимой. По данным Bloomberg, хранилища в Италии в настоящее время заполнены примерно на 60%. Ряд стран, в частности, Германия и Италия, также рассматривают возможность возобновления работы угольных электростанций.