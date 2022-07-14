МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Россия заинтересована в строительстве газовой генерации в Казахстане, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс. "АвтоВАЗ" намерен создать новое семейство автомобилей

"С точки зрения Казахстана… Пока рассматриваются проекты в части строительства газовой генерации. Для нас это интересно, у нас есть определённый технический потенциал. С точки зрения наших производителей энергетического оборудования идет достаточно серьёзное взаимодействие", — сказал он журналистам.