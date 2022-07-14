МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Жители Германии могут начать использовать дрова в качестве источника отопления для своих домов этой зимой из-за ограниченных поставок газа из России, заявили аналитики Deutsche Bank. Foreign Policy: худший энергетический кошмар Европы начал сбываться

По мнению аналитиков, потребление газа в ФРГ будет на десять процентов ниже уровня 2021 года из-за экономии частных домохозяйств и повышения цен на газ.

"Заменить природный газ в промышленном энергетическом секторе смогут уголь и лигнит", — считают они.

Отмечается, что на сегодняшний день существует слишком большое количество "неизвестных", если говорить о том, чего можно ожидать от поставок из других стран и спросе на энергоносители.

Европа уже начала готовится к потенциально более холодной зиме, чем обычно, а текущая ситуация вокруг Украины все также оставляет подвешенными в воздухе вопросы о будущей стабильности потоков природного газа. Россия уже прекратила поставки газа в ряд стран из-за отказа производить платежи в рублях, поэтому государства Евросоюза опасаются, что ЕС не сможет обеспечить достаточное количество энергоресурсов без альтернативного источника.

"И экономия, и замещение уже привели к сокращению потребления газа в Германии более чем на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за первые пять месяцев 2022 года", — отмечают аналитики Deutsche Bank. Они также констатировали, что некоторые немецкие предприятия находятся под угрозой закрытия из-за роста цен на энергию, что еще сильнее усложнит ситуацию.

С 11 июля газопровод "Северный поток" находится на техническом обслуживании. Ремонтные работы будут проходить по 21 июля. В период ремонта поставки газа в Германию через СП-1 осуществляться не будут. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке, Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в июле сообщил, что запасов природного газа в Германии хватит на один-два месяца в случае прекращения российских поставок. На данный момент немецкие газохранилища заполнены лишь на чем на 60%.