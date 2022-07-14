МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Россия и Казахстан ведут переговоры о внесении изменений в соглашение по обеспечению параллельной работы единых энергосистем, говорится в сообщении Минэнерго РФ. Казахстан отрицает политический мотив в диверсификации нефтепроводов

"Изменения в первую очередь направлены на решение вопросов по снижению объёмов отклонений сальдо-перетоков между энергосистемами Казахстана и России", – отметил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс в ходе 60-го заседания Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств (ЭЭС СНГ).

Участники заседания обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики, а также технологический суверенитет и промышленную кооперацию стран с точки зрения энергобезопасности государств-участников СНГ.

По словам Сниккарса, все страны-участницы совета сталкиваются с похожими вызовами – обеспечение рациональности энергобаланса, сохранение доступности электроэнергии с учётом привлечения необходимого объёма инвестиций, недопущение старения энергетических фондов, активное технологическое развитие.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в конце мая говорил, что Россия предлагает построить новую линию электропередачи из Сибири в Киргизию через территорию Казахстана, что позволит увеличить обмен электроэнергией между странами Евразийского экономического союза. По мнению Минэнерго, это должна быть линия постоянного тока. Кроме того, Россия заинтересована в проектах газовой генерации в Казахстане, сообщило Минэнерго РФ.