МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Лидеры США, Индии, Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в ходе четырехстороннего саммита I2U2 (по первым буквам английских названий стран: две буквы I и две буквы U) в формате видеоконференции договорились о двух крупномасштабных проектах в области продовольственной безопасности и чистой энергетики, которые будут осуществляться на территории Индии. Индия ввела механизм международных торговых расчетов в рупиях

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров, которое подписали президент США Джо Байден, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент ОАЭ и эмир Абу Даби Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПАРКИ

Продовольственный проект призван обеспечить диверсификацию производства продовольствия и продовольственную безопасность в Южной Азии и на Ближнем Востоке, говорится в документе.

В соответствии с программой, ОАЭ инвестируют 2 миллиарда долларов в создание серии интегрированных продовольственных парков по всей Индии, в которых будут использоваться самые современные "климатически умные" технологии для сокращения пищевых отходов и порчи продуктов, экономии пресной воды и использования возобновляемых источников энергии, говорится в заявлении.

Индия предоставит подходящие для проекта земли и будет способствовать интеграции фермеров в продовольственные парки. Представителям частного сектора США и Израиля будет предложено поделиться своим опытом и предложить инновационные решения, способствующие общей устойчивости проекта, говорится в заявлении. Авторы проекта надеются, что проект поможет максимально увеличить урожайность сельскохозяйственных культур, которые будут выращиваться в продовольственных парках.

Далее в заявлении лидеры четырех стран выразили свою решимость "использовать хорошо зарекомендовавшие себя рынки для создания более инновационных, инклюзивных и научно обоснованных решений для повышения продовольственной безопасности и устойчивых продовольственных систем".

Лидеры также приветствовали заинтересованность Индии в присоединении к Соединенным Штатам, ОАЭ и Израилю в рамках инициативы "Миссия сельскохозяйственных инноваций в интересах климата" (AIM for Climate).

ЧИСТАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Группа I2U2 будет также продвигать проект в области гибридной возобновляемой энергии в индийском штате Гуджарат, который состоит из электростанции мощностью 300 мегаватт, использующей энергию ветра и солнечную энергию, и дополнительной системы накопления энергии в батареях, говорится в заявлении.

Агентство США по торговле и развитию профинансировало создание технико-экономического обоснования проекта общей стоимостью 330 миллионов долларов. Компании, базирующиеся в ОАЭ, изучают возможности стать ключевыми партнерами проекта, предоставляющими для него необходимые знания и инвестиции, говорится в документе.

Израиль и Соединенные Штаты намерены работать с ОАЭ и Индией, чтобы привлечь внимание частного сектора к возможностям проекта. Индийские компании стремятся принять участие в этом проекте, тем самым внося свой вклад в осуществление целей Индии по достижению мощности производства энергии из неископаемого топлива 500 гигаватт к 2030 году, также говорится в документе.

"Такие проекты могут сделать Индию глобальным центром альтернативных цепочек поставок в секторе возобновляемых источников энергии", — заключает заявление.

В финальной части заявления говорится, что достигнутые на первом саммите I2U2 договоренности — "это только первые шаги в долгосрочном стратегическом партнерстве по продвижению инициатив и инвестиций, которые улучшают перемещение людей и товаров между полушариями, а также повышают устойчивость и выносливость благодаря партнерству в области науки и технологий".