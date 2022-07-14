МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Европейская "зеленая" повестка полностью дискредитировала себя: сначала страны ЕС допустили энергозависимость от России, а теперь начинают запрещать автомобили на углеродном топливе, становясь при этом зависимыми от аккумуляторов из Китая. Об этом пишет обозреватель The National Interest Стефано Грациози. Foreign Policy: худший энергетический кошмар Европы начал сбываться

Он отметил, что энергетическая политика Брюсселя становится все больше и больше похожа на фантасмагорию.

"Она формируется под влиянием так называемого "политизированного экологизма". А жаль, ведь европейцам следовало бы быть более реалистичными, стараясь найти решение сложившемуся энергетическому кризису", — говорится в статье.

Европейский союз живет в стране грез, считает Грациози. ЕС, по его словам, будто не хочет понимать, что экологический подход и возобновляемые источники не обеспечат надежную и доступную энергию к 2050 году, а само объединение не выполнит обещание о нулевых выбросах к этому сроку.

"А вот последствие хваленой "зеленой" повестки уже дает себя знать: европейская безопасность полностью скомпрометирована", — добавил обозреватель.

Ошибочные приоритеты Брюсселя в долгосрочной энергетической политике уже привели к перебоям с энергией, пишет Грациози. Их последствия оказались разрушительными для экономики, и в особенности для европейского рабочего класса. Это также только обострило социальную напряженность. Однако ЕС считает, что правильный ответ —это сделать транспорт еще менее доступным для европейцев.

Последняя оплошность Евросоюза не только не решает российской угрозы энергетической безопасности, но и закрывает глаза на китайскую проблему. Ведь с введением запрета на машины на углеродном топливе зависимость Европы от Пекина, который контролирует рынок аккумуляторов для электромобилей, только возрастет. И в долгосрочной перспективе это вряд ли изменится, поскольку Китай активно занимается скупкой прав на запасы лития в Африке и Латинской Америке.

"Министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти совершенно правильно назвал запрет Европарламента "подарком Китаю". Джорджетти давно тревожит крепнущее влияние Пекина в Западной Европе. Он не раз накладывал вето на китайские промышленные сделки в Италии, чтобы защитить ценные национальные активы. Однако в Брюсселе он всего лишь глас вопиющего в пустыне", — пояснил автор статьи.

По мнению журналиста, "решения Евросоюза не поддаются никакой логике": пытаясь уйти от российских энергоносителей, он загоняет себя в ловушку «на этот раз китайскую".

Подводя итог, обозреватель The National Interest пишет, что странам ЕС пора наконец признать, что для того, чтобы процветать и обеспечивать себе энергетическую безопасность, им необходимы нефть, газ и ядерная энергия. "Его правление принесло только хаос": немцы потребовали отставки Шольца

"Европе нужна ответственная энергетическая политика, которая делает ставку на здравый смысл, инновации и рыночные решения свободного рынка, а не политическая повестка с несбыточными фантазиями", — резюмировал журналист.

Еврокомиссия предложила запретить в ЕС с 2035 года выпуск автомобилей на традиционном топливе, если их углеродные выбросы не будут нулевыми. Об этом говорится в плане действий по достижению климатически нейтральной экономики к 2050 году, который был опубликован ЕК 14 июля.