БЕРЛИН, 14 июл — ПРАЙМ. Министр туризма Греции Василис Кикилиас предложил немецким пенсионерам перезимовать в его стране, "вдали" от кризисов, инфляции и проблем с энергоресурсами. Немцев предупредили о трехкратном росте цен на газ

"Осенью и зимой мы, греки, будем рады приветствовать немецких пенсионеров, которые хотят изведать средиземноморской зимы с греческим гостеприимством, мягкой погодой и качественными услугами", — рассказал он изданию Bild.

Этот призыв поддержал мэр портового города Ханья, расположенного на греческом острове Крит, Панайотис Симандиракис. "Мы приглашаем каждого немца, который хочет приехать к нам этой зимой, жить здесь — вдали от кризисов", — заявил он.

По словам Симандиракиса, на острове можно "пережить пережить кризисную зиму", так как там не нужно отапливать дома.

"Ни один немец не замерзнет в Греции", — добавил мэр.

ФРГ столкнулась с серьезным ростом цен на электроэнергию в связи с кризисом в энергетической отрасли. Сейчас немцы платят примерно 22 евроцента (13 рублей) за киловатт электричества, полученного из газа, что превышает прошлогодние цены в четыре раза.

В июне власти страны объявили о переходе ко второму этапу чрезвычайного плана по газу, который предполагает создание аукционной модели экономии сырья. Это даст возможность предприятиям энергетической отрасли снова закупать этот вид топлива, но вместе с тем будет поощрять отказ от него.