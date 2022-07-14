Российский посол отметил необходимость страны в новых энергетических рынках
Посол Келин: России нужны альтернативные рынки сбыта энергоресурсов
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Москва является надежным поставщиком энергоресурсов, ей необходимо искать альтернативные рынки. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
По его словам посла, Евросоюз настаивает на снижении потребления российских газа, нефти и других энергоресурсов. Несмотря на это, Россия, как страна с репутацией надежного поставщика энергоресурсов, готова исполнять свои обязательства по контрактам. "Но, с другой стороны, нам нужно принять меры, чтобы найти ряд альтернатив, потому что к тому времени, как они (ЕС) снизят его (потребление), нам нужно будет найти другие рынки", — отметил Келин.
https://1prime.ru/energy/20220714/837492526.html
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