МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Москва является надежным поставщиком энергоресурсов, ей необходимо искать альтернативные рынки. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин. СМИ: ЕК может рекомендовать странам ЕС вводить лимиты на отопление

По его словам посла, Евросоюз настаивает на снижении потребления российских газа, нефти и других энергоресурсов. Несмотря на это, Россия, как страна с репутацией надежного поставщика энергоресурсов, готова исполнять свои обязательства по контрактам. "Но, с другой стороны, нам нужно принять меры, чтобы найти ряд альтернатив, потому что к тому времени, как они (ЕС) снизят его (потребление), нам нужно будет найти другие рынки", — отметил Келин.