МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. ЕС в июне значительно сократил импорт угля из России после трех подряд месяцев роста по мере приближения срока полного запрета на поставки сырья из страны, пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию CRU Group. В Норвегии испугались, что цены на энергию могут "взлететь до небес"

"Только 1,7 миллиона тонн российского угля, использующегося для выработки электроэнергии, были отправлены морем в июне в ЕС, что на 48% ниже по сравнению с маем… Это стало максимальным месячным падением как минимум с 2019 года", — отмечает издание.

Как отметил аналитик CRU Дмитрий Попов, которого цитирует газета, в марте-мае поставки росли, поскольку европейские компании сделали большие запасы угля перед полным запретом импорта из России. Кроме того, он сказал, что некоторые компании просили поставить заранее все объемы, прописанные в контрактах.

Страны ЕС уже начинают искать альтернативных поставщиков сырья. По данным компании Kpler, с начала марта поставки угля не из России составили 15,8 миллиона тонн, что на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. Глава Shell предрек Европе тяжелую зиму из-за цен на энергию

Аналитик UBS Майлз Оллсоп (Myles Allsop), чье мнение также приводит FT, считает, что существует серьезный вопрос относительно того, сможет ли Европа в полной мере заместить импорт российского угля и вместе с этим восполнить сокращение поставок газа. В 2021 году Россия поставила в Европу 35-40 миллионов тонн угля. Он также отметил, что не стоит ожидать сильного увеличения поставок из Колумбии, Южной Африки, Австралии и США.

Пятый пакет санкций ЕС в отношении РФ, введенный в апреле, предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки, начиная с августа 2022 года.