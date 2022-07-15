БРЮССЕЛЬ, 15 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) начала разбирательство в отношении Венгрии из-за того, что власти страны установили различные цены на топливо для местных и иностранных автомобилей, говорится в сообщении ведомства. В Норвегии испугались, что цены на энергию могут "взлететь до небес"

"Сегодня комиссия решила открыть процедуру нарушения против Венгрии за введение мер, противоречащих положениям внутреннего рынка (ЕС — ред.). Венгрия вводит разные цены на топливо для автомобилей с иностранными номерными знаками и автомобилей с венгерскими номерами", — заявила ЕК.

Согласно данным, автомобили, тракторы и сельскохозяйственная техника с венгерскими номерами имеют право на скидку в 60-70% при покупке топлива. При этом транспортные средства с иностранной регистрацией не могут воспользоваться сниженными ценами.

Еврокомиссия потребовала от Будапешта соблюдения законов ЕС, в частности принципа недискриминации. Теперь у страны есть два месяца, чтобы ответить на опасения ЕК, в противном случае комиссия может направить Венгрии мотивированное мнение, уточняется в материалах.