Le Monde: деловые круги Франции испугались коллапса промышленности
Le Monde пишет, что Франция опасается коллапса производств из-за дорогих энергоресурсов
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Промышленники и представители деловых кругов Франции выразили опасения в связи с ростом затрат и даже коллапсом промышленности из-за подорожания газа и электричества, сообщает газета Le Monde, ссылаясь на мнения опрошенных представителей различных отраслей.
Как рассказал изданию глава одного из предприятий, в прошлом году ему советовали заключить контракт на 2022 год на поставку электроэнергии по 80 евро за мегаватт.
"Тогда решил, что это слишком дорого. Сейчас же спотовые цены в 19 раз выше, чем традиционный тариф за электроэнергию с АЭС по 42 евро. С 800 евро за мегаватт мы просто будем терять деньги", — констатировал промышленник, отметив, что его производство связано с повышенными затратами на электроэнергию.
По расчетам эксперта консалтинговой компании в области снижения затрат на электроэнергию Enoptea Яна Дольбо, значительно подорожавшие в 2022 году электричество и газ в 2023-м подорожают еще вдвое.
"Чтобы сократить свое потребление, наши клиенты готовы заменять машины, менять производственные агрегаты", — подчеркнул Дальбо.
В то же время бизнесмены выражают обеспокоенность в связи с угрозой полного прекращения поставок газа из России.
https://1prime.ru/energy/20220717/837512277.html
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