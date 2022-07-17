МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Промышленники и представители деловых кругов Франции выразили опасения в связи с ростом затрат и даже коллапсом промышленности из-за подорожания газа и электричества, сообщает газета Le Monde, ссылаясь на мнения опрошенных представителей различных отраслей. Euractiv: крупные города Франции почти наверняка столкнутся с блэкаутами

Как рассказал изданию глава одного из предприятий, в прошлом году ему советовали заключить контракт на 2022 год на поставку электроэнергии по 80 евро за мегаватт.

"Тогда решил, что это слишком дорого. Сейчас же спотовые цены в 19 раз выше, чем традиционный тариф за электроэнергию с АЭС по 42 евро. С 800 евро за мегаватт мы просто будем терять деньги", — констатировал промышленник, отметив, что его производство связано с повышенными затратами на электроэнергию.

По расчетам эксперта консалтинговой компании в области снижения затрат на электроэнергию Enoptea Яна Дольбо, значительно подорожавшие в 2022 году электричество и газ в 2023-м подорожают еще вдвое.

"Чтобы сократить свое потребление, наши клиенты готовы заменять машины, менять производственные агрегаты", — подчеркнул Дальбо.

В то же время бизнесмены выражают обеспокоенность в связи с угрозой полного прекращения поставок газа из России.