СМИ сообщают, что Саудовская Аравия и Ирак подписали соглашение о слиянии энергосетей
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия и Ирак подписали соглашение об объединении своих энергосетей, сообщает газета Asharq AL-Awsat.
По данным издания, в соглашении предусмотрено строительство линии электропередачи протяженностью около 435 километров, мощностью 1 тысяча мегаватт и напряжением 400 киловольт.
Вместе с тем власти Ирана подписали договор с Управлением объединения электросетей Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, согласно которому за два года между электростанциями в Эль-Кувейте и городе Фао на юге Ирака должна быть построена высоковольтная линия мощностью 500-1 800 мегаватт.
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд отетил, что слияние электросетей выгодна обеим сторонам и упростит доступ к электричеству для граждан Ирака. В последние годы в Ираке в этой сфере возникли трудности, в том числе из-за участившихся подрывов линий электропередачи боевиками террористических группировок.
https://1prime.ru/energy/20220717/837513158.html
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