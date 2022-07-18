МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Нигерия открыта к любым предложениям по торговле нефтью и газом в рамках обязательств перед ОПЕК, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Абдуллахи Шеху. Российская ОМК вошла в число главных инвесторов в нигерийский газопровод

"Нигерийский рынок открыт. В разгар кризиса посол от Евросоюза (глава европейской дипломатии Жозеп Боррель – ред.) встречался с министром нефти Нигерии и призывал нас торговать нефтью и газом с Европой. И Нигерия открыта к любым предложениям в рамках обязательств перед ОПЕК", — сказал Шеху.

Ранее советник госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Вашингтон считает, что страны ОПЕК имеют возможности для наращивания нефтедобычи, и ждет от них новых шагов в этом направлении в ближайшие недели.

Дипломат напомнил, что страны ОПЕК ранее обещали расширить нефтедобычу в июле и августе на 50% в сравнении с изначально запланированным ростом квот.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.