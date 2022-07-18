МОСКВА, 18 июля — ПРАЙМ. Розничные цены на бензин в США, вероятно, продолжат снижаться к 4 долларам за галлон, заявил в интервью каналу CBS Амос Хохштайн, старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности. Об этом сообщило агентство Рейтер. В США заявили, что у ОПЕК есть возможности для расширения нефтедобычи

Ранее в текущем году стоимость бензина впервые в истории поднялась выше 5 долларов за галлон.

Хохштайн также ожидает, что производители нефти на Ближнем Востоке предпримут шаги по увеличению добычи нефти.