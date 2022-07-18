МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Данные Gas Infrastructure Europe (GIE) свидетельствуют, что Германия немного нарастила темпы закачки газа в подземные хранилища. Bild: Германия ожидает чрезвычайных ситуаций в регионах из-за нехватки газа

Средний уровень заполненности немецких ПХГ на 16 июля составляет 64,64%, за день показатель вырос на 0,2 процентного пункта по сравнению с 0,05, 0,08 и 0,01 процентного пункта в предшествующие дни. Страна перешла к более активному отбору из хранилищ после остановки ключевого газопровода в регион — "Северного потока" — на плановое техобслуживание, которое продлится до 21 июля.

Нехватка газа на немецком рынке привела к тому, что Германия 12 июля — впервые за четыре месяца, с 4 апреля — перешла к нетто-отбору газа из своих хранилищ.

Поставки газа из России транзитом через украинскую территорию ожидаются на прежнем уровне. "Газпром" сообщил, что подает газ через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в объёме 41,5 миллиона кубометров. На уровне около 40–42 миллионов показатель держится с конца мая.

Прокачка по "Северному потоку" и газотранспортной системе Украины снизилась с мая–июня. Это связано с тем, что поставки через ГИС "Сохрановка" — второй вход для транзита газа в Европу — не ведутся. Украина с 11 мая прекратила через неё приём, сославшись на то, что станция находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Поставки по "Северному потоку" с 16 июня упали до 40% от пропускной способности из-за технического обслуживания газовых турбин компрессорной станции "Портовая".

"Газпром" заявлял, что Siemens из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть из ремонта с канадского завода газоперекачивающие агрегаты. Однако Канада решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. "Газпром" сообщил, что ждёт от Siemens подтверждения возможности вернуть турбину для "Северного потока".

По данным WindEurope, объем выработки ветровой энергии в Евросоюзе рос шесть дней подряд, с отметки 7,5% в понедельник до 14,5% в субботу. Но в воскресенье он опустился до 11,1%. Показатель на прошлой неделе составил в среднем 11,41%, а в прошлом месяце — 11,23%, что стало минимумом с начала года.