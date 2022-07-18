БЕРЛИН, 18 июл — ПРАЙМ. Минэкономики Германии не предоставляет информацию о местонахождении турбины Siemens, предназначенной для "Северного потока", из соображений безопасности. Об этом заявила представитель ведомства Беате Барон. В Кремле переадресовали "Газпрому" вопросы о турбине для "Северного потока"

"Я не могу прокомментировать сообщения, которые сегодня распространяются. Прошу отнестись с понимаем, что это вопрос безопасности, поэтому мы не можем дать информации о том, когда и где находится турбина", — заявила она на брифинге в понедельник.

Барон сослалась на Siemens и пояснила, что транспортировка и установка турбины будут выполнены как можно быстрее.

Ранее СМИ сообщили, что турбина уже покинула Канаду, где находилась на ремонте.