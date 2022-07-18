МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. На фоне взлета цен на энергоресурсы у европейских энергетических и коммунальных компаний накопилась задолженность на сумму в сотни миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg. WSJ: Европа спешит вывезти как можно больше нефти из России до эмбарго

В совокупности сумма, которая продолжала расти с начала пандемии, в 2022 году достигла 1,7 триллиона долларов, а это более чем на 50 процентов выше уровня до 2020 года. Отмечается, что за первое полугодие текущего года компании привлекли 45 миллиардов евро за счет облигаций и 72 миллиарда — за счет кредитования.

В начале июля в Германии на фоне газового кризиса концерн Uniper обратился к правительству с просьбой оказать поддержку для стабилизации бизнеса, о чем сообщила финская государственная энергетическая компания Fortum Corporation, крупнейший акционер Uniper.

С конца февраля, после начала спецоперации на Украине, страны Евросоюза ввели против России шесть пакетов санкций, включая частичное эмбарго на поставки нефти, заморозку активов Центрального банка, запрет на совершение финансовых операций, секторальные ограничения, а также персональные санкции против политиков и бизнесменов.