ВАРШАВА, 18 июл — ПРАЙМ. Правительство Польши хочет компенсировать гражданам высокие цены на уголь, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер после совещания, которое премьер-министр Матеуш Моравецкий провел в понедельник с профильными министрами и руководителями предприятий. Моравецкий: Польша скоро столкнется с проблемой доступности угля

"Очень существенным вопросом является то, каким образом мы будет поддерживать граждан Польши, если речь идет о доплатах за дорогой уголь. В этом сезоне, исходя из геополитической ситуации, он будет дороже. Какое-то время тому назад был принят закон, который касался доплат для компаний, которые занимаются дистрибуцией угля, но уже сейчас мы видим, что нет такой большой заинтересованности в части использования этой системы", — сказал Мюллер.

"Мы не можем ждать, появится заинтересованность или нет, а вырабатываем новые решения, которые будут предметом обсуждения на завтрашнем заседании совета министров. Завтра на заседании правительства мы будем обсуждать новые решения, чтобы компенсировать высокие цены на уголь непосредственно для граждан", — пояснил он.

По словам Мюллера, работа над соответствующим законопроектом уже подходит к концу.

Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Запрет касается не только государственных, но и частных фирм. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает трех тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления. В свою очередь президент страны Анджей Дуда подписал закон о компенсациях фирмам, которые будут продавать уголь индивидуальным потребителям по цене не выше 996 злотых (около 210 долларов) за тонну, однако с реализацией данного закона возникли проблемы. Например, во время посещения в воскресенье Щецинского района местные жители задали премьер-министру Матеушу Моравецкому вопрос, где можно купить уголь по этой цене и почему в районе из трех складов угля работает только один, который предлагает уголь по 2,9 тысяч злотых (около 620 долларов) за тонну.