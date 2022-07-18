БАКУ, 18 июл — ПРАЙМ. Азербайджан подписал с Евросоюзом документ об энергетической безопасности, сообщила пресс-служба президента республики Ильхама Алиева. Не все коту Brent. Зачем России новый нефтяной эталон

"Между Европейским Союзом и Азербайджаном подписан документ об энергетической безопасности. Документ подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен", — сказано в сообщении.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Азербайджан планирует в ближайшие годы увеличить объем поставляемого в Европу газа.

"Ежегодно мы поставляем из Азербайджана 8 миллиардов кубометров газа в Европу, в ближайшие годы мы доведем объем до 20 миллиардов кубометров. В следующем году мы доведем объем до 12 миллиардов кубометров", — сказала она, выступая с заявлением для прессы.