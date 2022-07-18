МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. "Газпром" объявил о форс-мажоре на поставки газа в Европу по крайней мере одному крупному покупателю, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на письмо компании, датированное 14 июля. В Германии не комментируют, где находится турбина для "Северного потока"

Журналисты отметили, что в документе компания заявляет о невозможности выполнить обязательства по поставкам из-за "чрезвычайных" обстоятельств, не зависящих от нее.

Источник, в свою очередь, уточнил, что письмо касается поставок в Германию по ключевому газопроводу — "Северный поток". Форс-мажор в отношении поставок вступил в силу с 14 июня, сообщило агентство.

Российская компания заявила о снижении поставок по "Северному потоку" 14 июня, объяснив это задержками в ремонте турбин немецкой Siemens. В частности, Siemens из-за санкций Канады в отношении "Газпрома" не могла вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из этой страны, где она проходила ремонт. С 16 июня поставки составляли 40% мощности газопровода (не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах). С 11 по 21 июля, "Северный поток" остановлен на плановое техобслуживание.