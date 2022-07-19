СМИ сообщают о резком росте поставок российского угля в Европу
СМИ сообщают о майском росте поставок угля из России в Европу на 80% до 4,7 миллионов тонн
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Евросоюз в мае нарастил закупки российского угля до 4,7 миллиона тонн на сумму 1,1 миллиарда евро против апрельских 2,6 миллиона тонн стоимостью 700 миллионов евро, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Eurostat.
Сообщается, что Евросоюз в мае нарастил закупки российского угля на 80% по сравнению с апрельскими объемами, когда было объявлено об эмбарго на импорт энергоносителей из России.
Почти половина закупленных объемов пришлась на Нидерланды, увеличившие импорт российского угля в четыре раза — до 2,2 миллиона тонн. При этом Польша, сократившая закупки угля из России на 95%, в ближайшее время, как заявил ее премьер-министр Матеуш Моравецкий, столкнется с проблемой доступности угля.
До санкций на Россию приходилось 65% зарубежных поставок угля в Евросоюз, и, как подчеркивает издание, заместить такие объемы, учитывая дефицит угля в мире, очень сложно.
https://1prime.ru/energy/20220719/837528364.html
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