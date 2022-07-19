МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Евросоюз в мае нарастил закупки российского угля до 4,7 миллиона тонн на сумму 1,1 миллиарда евро против апрельских 2,6 миллиона тонн стоимостью 700 миллионов евро, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Eurostat. В Минсельхозе оценили новые квоты на экспорт подсолнечного масла и жмыха

Сообщается, что Евросоюз в мае нарастил закупки российского угля на 80% по сравнению с апрельскими объемами, когда было объявлено об эмбарго на импорт энергоносителей из России.

Почти половина закупленных объемов пришлась на Нидерланды, увеличившие импорт российского угля в четыре раза — до 2,2 миллиона тонн. При этом Польша, сократившая закупки угля из России на 95%, в ближайшее время, как заявил ее премьер-министр Матеуш Моравецкий, столкнется с проблемой доступности угля.

До санкций на Россию приходилось 65% зарубежных поставок угля в Евросоюз, и, как подчеркивает издание, заместить такие объемы, учитывая дефицит угля в мире, очень сложно.