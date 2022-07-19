БУДАПЕШТ, 19 июл — ПРАЙМ. Введенный Венгрией режим чрезвычайного положения в энергетике — это, с одной стороны, защитная мера от общеевропейского энергокризиса, а с другой – средство пополнить бюджет, заявил в беседе с РИА Новости член Валдайского клуба, венгерский журналист, главный редактор Moszkvater.com Габор Штир. Венгрия объявила чрезвычайное положение в области энергетики

"По-моему, у этого (введения режима ЧП в энергетике) есть параллельные две причины. Первая и основная причина — это энергетический кризис в Европе… И правительство, слава богу, готовится к энергетическому кризису на случай, если, например, с ноября или с осени не будет газа. Газохранилища заполнены на 44%, сегодняшних запасов хватит на три месяца, говорили в правительстве. Но три месяца — это ещё не зима, надо обезопасить себя, надо искать другие источники, (на случай) если будет большая проблема. Это защитная реакция, готовимся к худшему сценарию. Надеемся, что его не будет, но надо готовиться", — сказал Штир.

Вторая причина, по словам эксперта, внутренняя и заключается в проблемах с бюджетом. "Надо как-то спасать бюджет… из-за этого отменяют льготное налогообложение, за коммунальные платежи по новым правилам придется платить больше… Я не исключаю, что потолок цен на бензин 480 форинтов (1,3 доллара), который установлен до октября, потом тоже отменят, потому что государство уже не может удерживать льготные меры, бюджету нужны деньги", — отметил он.

Штир также отметил, что долгосрочный контракт на поставку газа из России "логически должен помочь стране" пережить энергетический кризис, однако "возможна такая ситуация, что газ невозможно будет получать физически", и на этот случай венгерские власти ищут другие источники.

По его словам, "Венгрия — это не остров в Европе", поэтому общеевропейский энергетический кризис может не обойти ее стороной. "Не только на Западе, у нас тоже будут митинги против правительства, и уже есть", — отметил эксперт.

Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей. Последняя мера заключается в том, что теперь те, кто потребляет больше среднего показателя газа и электричества, должны будут платить за перерасход не по льготным, а по рыночным ценам.

Последнюю неделю в Будапеште проходят митинги против сокращения налоговых льгот для малого бизнеса, протестующие перекрывают движение на центральных улицах. Ранее министерство финансов Венгрии предложило изменить правила налогообложения для малого бизнеса. Если парламент примет новые правила, на льготную форму налогообложения, которую в Венгрии сокращенно по первым буквам называют КАТА, будут иметь право только те, кто получает доходы от физических лиц. В последние дни к требованиям протестующих добавилось возвращение льготных коммунальных платежей.