АЛЖИР, 19 июл — ПРАЙМ. Алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach изучает просьбы некоторых государств Европы нарастить поставки газа, заявил глава совета директоров компании Тауфик Хаккар во вторник на церемонии подписания соглашения между Sonatrach и тремя зарубежными компаниями по разработке нефтяного месторождения. СМИ: "Газпром" подписал меморандум о сотрудничестве с иранской ИННК

"Несколько европейских стран из-за нынешнего кризиса обратились к Алжиру с просьбой увеличить поставки алжирского газа", — заявил Хаккар.

По его словам, компания изучит эти просьбы "в меру наших возможностей".

В апреле министерство по экологическому переходу Италии сообщило, что в 2021 году Алжир продал в Италию 21 миллиард кубометров, став вторым после России поставщиком природного топлива с 28% от общего объема. Тогда сообщалось, что РФ поставила примерно 30 миллиардов кубов, заняв 43,3% итальянского рынка.

Общий объем экспорта алжирского газа в прошлом году составил 54 миллиарда кубометров.

Алжир входит в десятку крупнейших мировых производителей газа. Национальная компания Sonatrach занимается добычей, переработкой, транспортировкой и продажей углеводородов и является крупнейшей не только в Алжире, но и во всей Африке.