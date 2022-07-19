БЕЛГРАД, 19 июл — ПРАЙМ. Россия имеет возможность поставлять Сербии дополнительные объемы газа сверх установленных договором, заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко. В Республике Сербской оценили пользу от нового договора с "Газпромом"

"Основные объемы газа определены существующим договором, но есть возможность для дополнительных объемов газа зимой, если у Сербии будет в этом потребность. Все будет решено таким же образом, как в существующем договоре", — заявил он в эфире TV Happy.

Посол добавил, что Белград получил наилучшую возможную цену в нынешних условиях. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны постараются, чтобы газ и электричество в предстоящем периоде и будущем отопительном сезоне не подорожали более чем на 10% для населения.

В обращении к гражданам в понедельник он рассказал, что в нынешних условиях предстоит провести не только зиму, но и долгую осень, "которые не будут для нас простыми".

Вучич также заявил в середине июня, что власти Сербии опасаются нехватки энергоносителей предстоящей зимой и подготовили дополнительный 1 млрд евро для покупки газа в свете роста цен. По его словам официальный Белград по договору с Газпромом обеспечил 2,2 миллиарда кубометров или 62% своих потребностей в газе, планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму. Прошлый договор "Србиягаза" с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истек 31 мая. Согласно новым договоренностям цена рассчитывается по нефтяной формуле и ожидается Белградом в размере от 350 до 410 долларов за тысячу кубометров.