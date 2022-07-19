СЕУЛ, 19 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер по экономике и по совместительству министр стратегии и финансов Южной Кореи Чху Ген Хо заявил в ходе встречи с главой американского минфина Джанет Йеллен в понедельник, что страна готова присоединиться к мерам по ограничению цен на российскую нефть, сообщило агентство Ренхап. В США пригрозили жесткими мерами "нарушителям" мирового порядка

Йеллен находится с визитом в Сеуле 19-20 июля. Она также встретилась с президентом страны Юн Сок Елем и должна провести встречу с главой Банка Кореи Ли Чхан Еном.

В ходе встречи с Чху Ген Хо она вновь заявила о необходимости введения ограничения цен на российскую нефть и попросила Южную Корею принять в этом участие.

"Мы сочувствуем цели введения (ограничения на цену российской нефти — ред) и готовы присоединиться к нему. Ограничение цен на нефть должно быть эффективно разработано, чтобы способствовать стабильности международных цен на нефть и потребительских цен", — ответил Чху Ген Хо.

Глава минфина США выразила благодарность южнокорейской стороне за понимание и надежду на участие Сеула в разработке конкретной системы ограничений.

Кроме того, стороны сошлись во мнении о важности стратегического экономического сотрудничества между Южной Кореей и США в сложных условиях, в том числе на фоне сбоев в цепочках поставок, резкого роста инфляции и цен на сырье из-за украинского кризиса, а также волатильности на финансовом рынке. Также было обсуждено сотрудничество в области чистой энергетики, изменения климата и здравоохранения.